Про це на умовах анонімності розповідають джерела Bloomberg.

Видання стверджує, що російські урядовці та представники вищої ланки бізнесу нервово слідкували за маргінальними представниками політикуму, які отримали важелі впливу на Путіна.

Один високопоставлений чиновник порівняв поточну ситуацію з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай їй передує.

Інсайдери Bloomberg згадують Євгена Пригожина, засновника ПВК Вагнера, відомого своєю компанією найманців та вербуванням ув’язнених з колоній для боротьби в Україні.

"Публічні заклики Пригожина до "негайних сталінських репресій" проти бізнес-магнатів, які не мають достатнього ентузіазму щодо військових зусиль, змусили деяких багатих росіян боятися за безпеку себе та своїх сімей", - пише видання.

Bloomberg свідчить, що під час розгортання мобілізації в Росії чиновники потайки запитували одне одного, чи в безпеці члени родини, стурбовані говорити відверто, що відправили своїх дітей призовного віку за кордон.

"Однак занепокоєння не стало поштовхом до опору Путіну. Майже дев’ять місяців війни лише підтвердили думку представників ділової та економічної еліти про те, що вторгнення Путіна було катастрофічною помилкою, яка прирече країну на ізоляцію та слабкість", - мовиться в тексті.

За словами людей, близьких до керівництва, навіть в уряді є ті, хто тихо виступає проти боротьби, але надто налякані, щоб говорити про це.

Автор матеріалу стверджує, що в Путіна немає іншого виходу, окрім як покладатися на таких агресивних гравців як Пригожин і Рамзан Кадиров.

"Пригожин поводиться як паралельний уряд, — сказав Андрій Колесніков з Фонду Карнегі за міжнародний мир. — Він може конкурувати за владу, якщо не за Путіна, то після нього".

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін 2 листопада висловився в ефірі телеканалу "Еспресо", стверджуючи, що незабаром зможемо побачити конфлікт між Кадировим та Пригожиним

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