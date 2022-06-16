Про це повідомляє сайт ЄСПЛ.

У проміжному рішенні суду зауважено, що Росія повинна забезпечити невиконання "смертного вироку", оголошеного Саадуну, а також гарантувати дотримання до нього права на життя і заборони нелюдського або ставлення, що принижує його людську гідність.

Суд наголосив, що питання юрисдикції території, де перебуває громадянин Марокко, є предметом іншої справи "Україна і Нідерланди проти Росії", і до його вирішення Росія зобов'язана не перешкоджати індивідуальним позовам до суду.

Також Москва повинна протягом двох тижнів надати ЄСПЛ інформацію про те, які дії вона зробила для гарантування виконання тимчасових заходів.

Суд також закликав уряд України поважати права Брахіма Саадуна і протягом двох тижнів надати всю необхідну інформацію у цій справі — очевидно, тому, що ЄСПЛ поки не встановив, якій юрисдикції підлягає територія, де був винесений "смертний вирок".

11 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження.

9 червня терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

У Великій Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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