Еспресо утримує першість в інформаційному мовленні: у листопаді відрив від конкурентів зріс
За підсумками листопада телеканал Еспресо займає перше місце серед каналів інформаційного мовлення. Еспресо тримає першість вже вісім місяців поспіль
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис. частка Еспресо в листопаді помітно зросла в порівнянні з жовтнем і становить 1,6%.
Це майже вдвічі перевищує показники найближчого конкурента.
У листопаді Еспресо святкував 10-річчя: перший ефір телеканалу відбувся 24 листопада 2013-го, це був стрім мітингу опозиції.
- Телеканал Еспресо став голосом Майдану, що й визначило його майбутнє: Микола Княжицький розповів, як народжувався Еспресо.
- Від 29 листопада 2023 року Еспресо доступний у 1,36 мільйона швейцарських телевізійних домогосподарств: Swisscom додав Еспресо до своєї безкоштовної телевізійної пропозиції.
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