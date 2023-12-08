Еспресо утримує першість в інформаційному мовленні: у листопаді відрив від конкурентів зріс

Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.

За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис. частка Еспресо в листопаді помітно зросла в порівнянні з жовтнем і становить 1,6%.

Це майже вдвічі перевищує показники найближчого конкурента.

У листопаді Еспресо святкував 10-річчя: перший ефір телеканалу відбувся 24 листопада 2013-го, це був стрім мітингу опозиції.