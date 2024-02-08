Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів України за підсумками січня
У новому році телеканал Еспресо продовжує утримувати лідерство в інформаційному мовленні. Еспресо демонструє найкращі показники теледивлення вже 10 місяців поспіль
Про це свідчать дані дослідження Nielsen.
У січні 2024 року частка перегляду телеканалу Еспресо для аудиторії, старшої за 18 років. у населених пунктах із населенням понад 50 тисяч становила 0,85%, рейтинг 0,15%. Це вище за показники найближчих конкурентів.
Така тенденція утримується з квітня 2023 року.
- Еспресо підтримав заяву Медіаруху про те, що Верховна рада має бути відкритою для медіа і громадськості
- У січні в ефір Еспресо повернувся проєкт "Говорить Великий Львів"
- Напередодні нового року телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову регіональну ліцензію на мовлення у Білій Церкві.
- У листопаді 2023 Еспресо святкував 10-річчя: перший ефір телеканалу відбувся 24 листопада 2013-го, це був стрім мітингу опозиції.
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