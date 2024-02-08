Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів України за підсумками січня

Про це свідчать дані дослідження Nielsen.

У січні 2024 року частка перегляду телеканалу Еспресо для аудиторії, старшої за 18 років. у населених пунктах із населенням понад 50 тисяч становила 0,85%, рейтинг 0,15%. Це вище за показники найближчих конкурентів.

Така тенденція утримується з квітня 2023 року.