Євро-2024: розклад відбіркових матчів та трансляцій 12 вересня
У вівторок, 12 вересня, відбудуться дев'ять матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футболу, Україна зустрінеться з Італією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції усіх матчів кваліфікації Євро-2024 можна переглянути на OTT-платформі Megogo. Матч Італія - Україна також можна буде переглянути на регіональних телеканалах Суспільного.
Євро-2024
Кваліфікація
12 вересня
Група A
21:45 Іспанія - Кіпр
21:45 Норвегія - Грузія
Група C
21:45 Італія - Україна
21:45 Мальта - Північна Македонія
Група I
21:45 Ізраїль - Білорусь
21:45 Румунія - Косово
21:45 Швейцарія - Андорра
Група F
21:45 Бельгія - Естонія
21:45 Швеція - Австрія
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.
Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.
У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.
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