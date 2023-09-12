Євро-2024: розклад відбіркових матчів та трансляцій 12 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції усіх матчів кваліфікації Євро-2024 можна переглянути на OTT-платформі Megogo. Матч Італія - Україна також можна буде переглянути на регіональних телеканалах Суспільного.

Євро-2024

Кваліфікація

12 вересня

Група A

21:45 Іспанія - Кіпр

21:45 Норвегія - Грузія

Група C

21:45 Італія - Україна

21:45 Мальта - Північна Македонія

Група I

21:45 Ізраїль - Білорусь

21:45 Румунія - Косово

21:45 Швейцарія - Андорра

Група F

21:45 Бельгія - Естонія

21:45 Швеція - Австрія

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.

У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.