Європа має можливість відмовитись від російського газу та нафти протягом 2-3 місяців, - економіст Несходовський

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що для відмови від купівлі російських енергоносіїв потрібно лише 2-3 місяці. Такий період потрібен для перезаключення контрактів та налагодження логістичних зв’язків для постачання нафти з інших країн. Повністю замінити російський газ та нафту в Європі є можливість. До того ж хочу наголосити, що блокування нафти є важливішим за блокування газу. Адже, прибуток від нафти, який Росія отримує, є набагато більшим, ніж від прибутку від продажу газу", - пояснив Несходовський.

Несходовський зауважив, що попри знижки, які Росія пропонує на свою нафту, прибуток від "чорного золота" для РФ є найбільшим

"Росія постачає газ за довгостроковими контрактами й ціни на газ зазвичай набагато нижчі від цін на нафту. Блокувати російську нафту легше і саме такий крок буде ефективнішими проти РФ. Бо найбільший прибуток Росія отримує від продажу саме нафти. Тому, 2-3 місяці повністю достатньо, щоб відмовитись від російської нафти. Альтернативи російським енергоносіям також є", - додав Несходовський.

