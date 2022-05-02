Європа має можливість відмовитись від російського газу та нафти протягом 2-3 місяців, - економіст Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що Європа має можливість відмовитись від російських енергоносіїв протягом 2-3 місяців
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що для відмови від купівлі російських енергоносіїв потрібно лише 2-3 місяці. Такий період потрібен для перезаключення контрактів та налагодження логістичних зв’язків для постачання нафти з інших країн. Повністю замінити російський газ та нафту в Європі є можливість. До того ж хочу наголосити, що блокування нафти є важливішим за блокування газу. Адже, прибуток від нафти, який Росія отримує, є набагато більшим, ніж від прибутку від продажу газу", - пояснив Несходовський.
Несходовський зауважив, що попри знижки, які Росія пропонує на свою нафту, прибуток від "чорного золота" для РФ є найбільшим
"Росія постачає газ за довгостроковими контрактами й ціни на газ зазвичай набагато нижчі від цін на нафту. Блокувати російську нафту легше і саме такий крок буде ефективнішими проти РФ. Бо найбільший прибуток Росія отримує від продажу саме нафти. Тому, 2-3 місяці повністю достатньо, щоб відмовитись від російської нафти. Альтернативи російським енергоносіям також є", - додав Несходовський.
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- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти.
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