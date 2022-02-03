Європа незабаром перейде у фазу "перемир'я" з COVID-19, - ВООЗ

Про це пише BBC.



"Цей період високого захисту (від коронавірусу, - ред.) має розглядатися як "перемир’я", яке принесе нам довгоочікуваний мир", - зазначив Ганс Клюге.



За його словами, цьому сприяють високий рівень вакцинації, завершення зими та легші нслідки штаму коронавірусу "Омікрон".



Видання повідомляє, що Ганс Клюге зробив таку заяву на тлі рішення низки країн скасувати карантин. Першою в ЄС від обмежень відмовилася Данія. Також карантин скасували у Норвегії, а у Швеції це зроблять 9 лютого.



"Пандемія не завершилася, але ми входимо у цілком нову фазу", - зауважила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон.



Очільник ВООЗ у Європі зауважив, що європейські країни повинні продовжити вакцинацію та тестування громадян. Ганс Клюге розповів, що минулого тижня в Європі зареєстрували 12 млн нових випадків захворювання на коронавірус. Також він додав, що різкого збільшення кількості ушпиталених не відбувається.

Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.

Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.

2 лютого Норвегія також скасувала більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Швейцарія скасувала низку карантинних обмежень.

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