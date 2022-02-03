Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Європа незабаром перейде у фазу "перемир'я" з COVID-19, - ВООЗ

Європа незабаром перейде у фазу "перемир'я" з COVID-19, - ВООЗ

3 лютого, 2022 четвер
16:04

Голова європейського відділу ВООЗ Ганс Клюге заявив, що скоро Європа може перейти до нового етапу пандемії коронавірусу з "довгим періодом спокою"

Про це пише BBC.

"Цей період високого захисту (від коронавірусу, - ред.) має розглядатися як "перемир’я", яке принесе нам довгоочікуваний мир", - зазначив Ганс Клюге.

За його словами, цьому сприяють високий рівень вакцинації, завершення зими та легші нслідки штаму коронавірусу "Омікрон".

Видання повідомляє, що Ганс Клюге зробив таку заяву на тлі рішення низки країн скасувати карантин. Першою в ЄС від обмежень відмовилася Данія. Також карантин скасували у Норвегії, а у Швеції це зроблять 9 лютого.

"Пандемія не завершилася, але ми входимо у цілком нову фазу", - зауважила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон.

Очільник ВООЗ у Європі зауважив, що європейські країни повинні продовжити вакцинацію та тестування громадян. Ганс Клюге розповів, що минулого тижня в Європі зареєстрували 12 млн нових випадків захворювання на коронавірус. Також він додав, що різкого збільшення кількості ушпиталених не відбувається.

  • Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.
  • Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.
  • 2 лютого Норвегія також скасувала більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19.
  • Швейцарія скасувала низку карантинних обмежень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Європа
ВООЗ
карантин
Коронавірус
COVID-19
Ганс Клюге
Омікрон
Читайте також:
Олександр Трухін
Автор Віталій Портников
2 лютого, 2022 середа
Віталій Портников: За обман доведеться відповідати
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
2 лютого, 2022 середа
Лебідь прилетів. Як Трухін стане цвяхом у труну фракції "Слуга народу" і Зеленського
Дмитро Дубілет
2 лютого, 2022 середа
Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів про підозру в розкраданні інтелектуальної власності
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.14
    Купівля 28.14
    Продаж 28.42
  • EUR
    Купівля 31.72
    Продаж 32.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
3 лютого
16:08
мзс Росії
Росія припинила мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території країни у відповідь на блокування Russia Today
15:53
Резніков: Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання ТКГ до Стамбула
15:45
військова допомога США
До України прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США
15:32
Києво-Могилянська академія
Наглядова рада Києво-Могилянської академії засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ЗВО
15:28
солдат сша
Польща проситиме США про постійну присутність американських військ у країні на ротаційній основі
15:27
ВДНГ
У Києві зносять павільйон на ВДНГ, де проводили фестиваль "Кураж" - там побудують Президентський університет
15:25
Джеймс Кук
Один з найважливіших кораблів у історії Австралії: археологи виявили затонуле судно капітана Джеймса Кука
15:24
Військові США заявили про ліквідацію лідера Ісламської Держави Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші
15:19
Ексклюзив
Києво-Могилянська академія
"Ситуація у сфері вищої освіти критична": очільник студкомітету НаУКМА про запланований страйк за відставку Шкарлета
15:09
Обстрілював позиції ЗСУ на Луганщині: СБУ викрила учасника "ЛДНР", який втік з ОРДЛО через знущання ватажків
15:05
Олександр Трухін
На Дніпропетровщині депутати від "ЄС" ініціювали відкликання нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного на місці ДТП
15:01
Інфографіка
збірна України, футзал
Україна - Росія: де та коли дивитись півфінал Євро-2022 з футзалу
14:55
За хабар у $8 тис: двоє колишніх суддів отримали 7 і 7,5 років ув'язнення
14:46
Норвегія перехопила російський літак винищувачами F-35
14:39
Сергій Кузьміних
Не прийшов за викликом: НАБУ оголосило викритого на хабарі нардепа-"слугу" Кузьміних у розшук
14:13
Український автобус з 27 людьми потрапив у ДТП у Польщі
14:10
Кіра Рудик
ДБР викликало на допит голову партії "Голос" Рудик у справі про можливу розтрату понад 1 млн грн
14:08
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
13:50
COVID
На Херсонщині зареєстрували перші зараження на "Омікрон"
13:37
Олексій Резніков
Резніков: Україна не планує наступу щодо ОРДЛО і Криму
13:30
Єнс Столтенберг
Переміщення російських військ до Білорусі - найбільше з часів Холодної війни, - Столтенберг
13:15
В Україні майже 27 тис. хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях, - МОЗ
13:11
Президент Туреччини Ердоган прибув до Києва
13:11
Наталка Діденко
Мороз, сніг і відлига, - синоптик Наталка Діденко про погоду 4-6 лютого
13:07
Польща організовує саміт Веймарського трикутника для обговорення агресії РФ щодо України
13:01
Луїс Адріану
Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" повертається з Бразилії до Європи
12:55
Кіра Рудик
"ДБР – ручний орган Банкової для політичних переслідувань", – Кіра Рудик
12:40
На Банкову прийшли родичі військових, які загинули від "дідівщини" в армії
"Наших дітей вбили, хто відповідатиме?": батьки військових, загиблих внаслідок нестатутних відносин, влаштували протест під Офісом президента
12:29
коронавірус
Швеція планує скасувати ковідні обмеження з 9 лютого
12:27
Інфографіка
Іван Шмуратко
Олімпіада-2022: Лідер збірної України за день до старту на Іграх в Пекіні захворів на коронавірус
12:26
Байрактар
Під час візиту Ердогана буде підписано угоду про будівництво в Україні заводу з виробництва "байрактарів", - Резніков
12:25
МЗС Білорусі
МЗС Білорусі викликало посла України через "запуск безпілотника", Київ назвав це провокацією
12:20
Зеленський
Більше половини українців вважають Зеленського та його уряд нездатним подолати економічну кризу - Центр Разумкова
12:16
Ірина Геращенко
Справа Трухіна: "Європейська Солідарність" отримала підписні листи і вимагає терміново провести засідання Ради
12:06
Марія Іонова
"Бажання влади задобрити Путіна шкодить національним інтересам України", – Марія Іонова
12:04
Олексій Резніков
"Імовірність ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", - Міноборони
11:57
Порошенко
З санкціями економічне зростання Росії дорівнює нулю: Порошенко в інтерв´ю італійській Corriere della Sera
11:52
Аргентина
В Аргентині щонайменше 17 людей загинули від отруєного кокаїну, ще понад 50 госпіталізовані
11:45
СБУ
Запобігли вивезенню військових товарів на 800 млн грн: СБУ підвела підсумки 2021 року
11:44
Новак Джокович
Тенісист-антивакцинатор Джокович вирішив щепитися від COVID-19 через перемогу Надаля на Australian Open, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV