Посли ЄС можуть погодити санкції проти ПВК Вагнера 8 грудня, - журналіст
У середу, 8 грудня, посли Європейського Союзу можуть погодити санкції проти ПВК Вагнера та трьох росіян, які співпрацювали із найманцями
Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС у середу збираються дати зелене світло на санкції проти групи Вагнера та трьох росіян, пов'язаних із групою", - написав Йозвяк.
Також ЄС уперше введе санкції щодо Сирії, однак вони теж стосуватимуться двох російських громадян та трьох російських організацій.
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- 19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
- 26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.
- У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.
- 30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.
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