Посли ЄС можуть погодити санкції проти ПВК Вагнера 8 грудня, - журналіст

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.



"Посли ЄС у середу збираються дати зелене світло на санкції проти групи Вагнера та трьох росіян, пов'язаних із групою", - написав Йозвяк.



Також ЄС уперше введе санкції щодо Сирії, однак вони теж стосуватимуться двох російських громадян та трьох російських організацій.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

19 листопада колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

26 листопада Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки Василь Бурба "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були розкриті РФ.

У вівторок, 30 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій держслужбовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України та становити загрозу нацбезпеці.

30 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення ДБР у справі вагнерівців.