Євросоюз посилив санкції проти Ірану
Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини та включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб цієї країни, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок
Про це повідомили у понеділок, 14 листопада, на сайті Європейської Ради.
"Рада ЄС сьогодні додала 29 осіб та три установи до переліку суб’єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи у контексті чинних санкцій проти Ірану за порушення прав людини. Це зроблено з огляду на причетність цих осіб до Смерті Маші Аміні та насильства щодо нещодавніх демонстрацій в Ірані", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що до переліку увійшли представники правоохоронних органів, що були причетними до свавільного арешту Маші Аміні, керівники місцевих правоохоронних органів, Корпусу вартових ісламської революції та представники військового керівництва, що керували жорстоким придушенням мирних протестів в Ірані.
Окрім цього, санкції поширюються проти керівників державного телебачення Ірану, які поширювали "зізнання" учасників протестів, а також керівника так званої кіберполіції Ірану, який був причетним до арештів людей за критику іранського режиму в онлайн ресурсах.
Згадані заходи передбачають заморожування фінансових активів та заборону на подорожі до ЄС. Громадянам та організаціям ЄС заборонено надавати особам та установам, що включені до санкційного переліку, будь-які фінансові ресурси. Режим санкцій також забороняє експорт до Ірану будь-якого обладнання, що може бути використано для внутрішніх репресій або контролю над телекомунікаційним простором.
Наразі перелік осіб та установ Ірану, на яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із порушенням прав людини, включають 126 осіб та 11 установ.
- Нагадаємо, 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.
- 22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.
- 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.
- 25 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які зараз охопили більшість із 31 провінції Ірану.
- 3 жовтня верховний лідер Ірану аятола Хаменеї порушив мовчання щодо протестів, аби звинуватити США та Ізраїль у їхній організації.
- 20 жовтня Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів.
- Пізніше, 31 жовтня, Канада запровадила санкції проти Ірану за порушення прав людини.
- 2 листопада Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії.
- 12 листопада канцлер Німеччини анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану.
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