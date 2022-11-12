Про це він сказав він у відеоролику, опублікованому в twitter.

"Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - заявив Шольц.

Окрім цього, канцлер Німеччини також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.

"Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції - це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - наголосив Шольц.

31 жовтня Канада запровадила санкції проти Ірану за порушення прав людини.

2 листопада Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії.

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