Канцлер Німеччини анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за новий раунд санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня
Про це він сказав він у відеоролику, опублікованому в twitter.
"Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - заявив Шольц.
Окрім цього, канцлер Німеччини також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.
"Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції - це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим", - наголосив Шольц.
- 31 жовтня Канада запровадила санкції проти Ірану за порушення прав людини.
- 2 листопада Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії.
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