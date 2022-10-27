Євросоюз заявив, що Росія вже програла війну в Україні - морально і політично

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

У Євросоюзі звертають увагу на звіт Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, поданий на розгляд Генасамблеї ООН. Комісія задокументувала невибіркові атаки з використанням касетних боєприпасів, некерованих реактивних снарядів та авіаудари ЗС РФ, які завдавали значної шкоди цивільному населенню.

"Комісія також виявила численні випадки, коли російські збройні сили розстрілювали мирних жителів, які намагалися втекти в безпечне місце та отримати їжу чи інші необхідні речі. У задокументованих випадках жертви були одягнені в цивільний одяг, керували цивільними автомобілями та були без зброї, тобто їхній цивільний статус мав бути очевидним для нападника", – йдеться в заяві.

Крім того, комісія задокументувала випадки масових страт, незаконного ув’язнення, катувань і жорстокого поводження в районах, окупованих росіянами. Також повідомляють про жертв сексуального насильства різного віку та відзначають руйнівний психологічний вплив на дітей, які стають жертвами тортур і зґвалтувань чи змушені бути свідками таких злочинів.

У ЄС впевнені, що винні в воєнних злочинах і злочинах проти людяності будуть притягнуті до відповідальності.

"Морально і політично Росія вже програла цю війну. І все частіше програє на полі бою. Україна переможе, і ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосили в заяві.

Нагадаємо, лідери ЄС пропонують покарати Росію та її співучасників за злочин агресії проти України

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