Федоров звернувся до IT-компаній SAP та Oracle з проханням не надавати послуги в Росії

Про це він написав у Telegram.



У зверненнях міністр інформує про атаку РФ на Україну, про удари з ракетних установок залпового вогню "Град", танків, а також про руйнацію цивільних інфраструктурних об’єктів, цивільних будівель та вбивства громадян.



Очільник Мінцифри закликав виконавчих директорів Oracle припинити будь-які відносини та ведення бізнесу у РФ, зокрема зупинити надання підтримки, утримання та оновлення продуктів, поки Росія не припинить війну.



"ІТ-індустрія завжди підтримувала цінність відповідальності та демократії. Я вірю, що ваша компанія також їх поділяє. Тепер відповідальність - це вибір, вибір, який вирішує майбутнє. І тепер, більш ніж коли-небудь, людські життя залежать від вашого вибору", - наголосив він у листі до Oracle.



У зверненні до генерального директора SAP урядовець закликав припинити надання сервісів, продуктів, допоки атака Путіна на Україну не закінчиться.



"Я сподіваюся, що ви не лише почуєте, але також зробите усе можливе для захисту України, Європи та всього світу від брутальної агресії Росії", - наголосив Федоров.



Довідка: SAP - один з лідерів на ринку прикладного програмного забезпечення для підприємств, а Oracle - найбільший у світі розробник ПЗ для організацій, великий постачальник серверного обладнання.

