Про це пише MTV.

Зазначається, що раніше Фінляндія вже вирішила передати Україні три танки, тобто загалом країна надасть шість Leopard 2 в рамках пакета допомоги. Вартість ухваленого пакета допомоги на оборонне обладнання становить близько 161 мільйона євро

Крім того, Фінляндія проводить для українських воїнів навчання з використанням та обслуговування Leopard 2.