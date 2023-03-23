Фінляндія передасть Україні ще 3 танки Leopard 2
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен оголосив, що країна передасть Україні ще 3 танки Leopard 2 в рамках 14 пакету допомоги
Про це пише MTV.
Зазначається, що раніше Фінляндія вже вирішила передати Україні три танки, тобто загалом країна надасть шість Leopard 2 в рамках пакета допомоги. Вартість ухваленого пакета допомоги на оборонне обладнання становить близько 161 мільйона євро
Крім того, Фінляндія проводить для українських воїнів навчання з використанням та обслуговування Leopard 2.
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