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Фінляндія передасть Україні ще 3 танки Leopard 2

23 березня, 2023 четвер
15:54
війна з Росією танк Leopard 2A6

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен оголосив, що країна передасть Україні ще 3 танки Leopard 2 в рамках 14 пакету допомоги

Про це пише MTV.

Зазначається, що раніше Фінляндія вже вирішила передати Україні три танки, тобто загалом країна надасть шість Leopard 2 в рамках пакета допомоги. Вартість ухваленого пакета допомоги на оборонне обладнання становить близько 161 мільйона євро

Крім того, Фінляндія проводить для українських воїнів навчання з використанням та обслуговування Leopard 2.

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Фінляндія
допомога Україні
зброя для України
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