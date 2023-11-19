Фінські військові прибули на кордон з Росією

Про це повідомляє Yle.

Начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен заявив, що прикордонникам допомагають збройні сили країни.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Це захід із забезпечення роботи прикордонного пункту", - повідомляє Кіннунен.

Зокрема, прикордонна служба повідомляє, що ніч на прикордонних станціях пройшла спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб.

Прикордонні станції Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа будуть закриті до 18 лютого.