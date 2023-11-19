Фінські військові прибули на кордон з Росією
У Фінляндії, на КПП "Вартіус", що на кордоні з Росією, починається зведення тимчасових огорож на тлі напливу мігрантів
Про це повідомляє Yle.
Начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен заявив, що прикордонникам допомагають збройні сили країни.
"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Це захід із забезпечення роботи прикордонного пункту", - повідомляє Кіннунен.
Зокрема, прикордонна служба повідомляє, що ніч на прикордонних станціях пройшла спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб.
Прикордонні станції Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа будуть закриті до 18 лютого.
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Вночі 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
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