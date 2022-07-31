Фокус переговорів Ердогана та Путіна у Сочі буде на реалізації "зернової угоди",- дипломат Метью Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Метью Брайза прокоментував зустріч, яка відбулася нещодавно у Тегерані між президентами Раїсі, Ердоганом і Путіним.



"Наскільки я розумію, увага на цій зустрічі головним чином була зосереджена на тому, що Туреччина хоче провести ще одну військову операцію у Північній Сирії, щоб очистити територію від терористів. Також створити там «зону безпеки», куди змогли б повернутися сирійські біженці, яких у Туреччині зараз мешкає близько 3,7 млн. Путін і Раїсі не у захваті від такої ідеї, тому варто чекати чергових дискусій щодо проведення Туреччиною військової операції у Сирії", - зазначив дипломат.



Брайза припускає, що фокус переговорів з президентом Путіним у Сочі буде зосереджено на реалізації угоди щодо експорту українського зерна, яку Росія вже підписала.



"Туреччина відіграє зараз ключову роль, зокрема через Спільний координаційний центр, який запрацював у Стамбулі. На жаль, Росія продовжує свої криваві ігри обстрілюючи Одеські порти, натякаючи, що вона вища за всі домовленості. Днями міністр закордонних справ Лавров раптом заявив, що Росія також має право на супровід українських зернових суден акваторією Чорного моря. Росія грається з вогнем, і невідомо, чи вона взагалі збирається дотримуватися підписаної угоди. Президент Ердоган, м’яко кажучи, незадоволений і хоче прояснити ситуацію у Сочі", - пояснив Метью Брайза.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна

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