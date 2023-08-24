Фонд Порошенка і "Справа Громад" витратили на допомогу ЗСУ понад 3 млрд гривень

Про це повідомляє пресслужба Фонду Порошенка.

"Разом зі зборами ГО "Справа Громад" спільні витрати на Збройні Сили України вже становлять більше 3 млрд 192 млн 203 тис. грн, або понад 93 млн 154 тис. доларів США (з урахуванням курсу на час платежів). За ці кошти на початку агресії були куплені бронежилети, кевларові шоломи, зброя зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше. Закуплені також турнікети, натівські аптечки, продукти харчування в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше – сотні вантажівок, бронемашини і тягачі, автобуси, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води, мобільні лазні, автомайстерні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією фонду, на фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягача Oshkosh.

"Перші потужні тягачі DAF YA 444X з маніпуляторами для артилерії вже поставлені у військо. Також законтрактовані великі вантажівки Foden, здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тон на своїй платформі. Перші 5 машин вже передали бригадам ЗСУ. Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. Також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок"). 14 комплексів вже надійшли у війська", - повідомили у прес-службі.

Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробив власний проект та вже виготовив 70 лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий, наразі заплановано виготовити 150 таких лазень.

Крім того, Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовив пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), 22 комплекси вже передали в різні підрозділи ЗСУ.

"Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T. 24 квадрокоптери, оснащені потужною оптикою із 16-ти кратним зумом, здатні підніматися на 7 кілометрів, розвивають швидкість до 80 кілометрів за годину. Окрім цього, Порошенко також передав у ЗСУ ще 148 квадрокоптерів та 6 БПЛА "Валькірія". Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів. Водночас багато проектів поки що не підлягають розголошенню з огляду на безпекові питання", - підсумували в організації.