Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Фонд Порошенка і "Справа Громад" витратили на допомогу ЗСУ понад 3 млрд гривень

Фонд Порошенка і "Справа Громад" витратили на допомогу ЗСУ понад 3 млрд гривень

24 серпня, 2023 четвер
18:00
Суспільство Порошенко

З початку широкомасштабного вторгнення Росії станом на 24 серпня 2023 року Фонд Порошенка разом з підприємствами, зокрема компанією "Рошен", витратив на допомогу ЗСУ понад 2 млрд 691 млн 226 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду Порошенка. 

"Разом зі зборами ГО "Справа Громад" спільні витрати на Збройні Сили України вже становлять більше 3 млрд 192 млн 203 тис. грн, або понад 93 млн 154 тис. доларів США (з урахуванням курсу на час платежів). За ці кошти на початку агресії були куплені бронежилети, кевларові шоломи, зброя зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше. Закуплені також турнікети, натівські аптечки, продукти харчування в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше – сотні вантажівок, бронемашини і тягачі, автобуси, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води, мобільні лазні, автомайстерні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією фонду, на фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин "Spartan", два танкових тягача Oshkosh.

"Перші потужні тягачі DAF YA 444X з маніпуляторами для артилерії вже поставлені у військо. Також законтрактовані великі вантажівки Foden, здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тон на своїй платформі. Перші 5 машин вже передали бригадам ЗСУ. Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. Також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 "пташок"). 14 комплексів вже надійшли у війська", - повідомили у прес-службі.

Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробив власний проект та вже виготовив 70 лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий, наразі заплановано виготовити 150 таких лазень.

Крім того, Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовив пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), 22 комплекси вже передали в різні підрозділи ЗСУ.

"Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T. 24 квадрокоптери, оснащені потужною оптикою із 16-ти кратним зумом, здатні підніматися на 7 кілометрів, розвивають швидкість до 80 кілометрів за годину. Окрім цього, Порошенко також передав у ЗСУ ще 148 квадрокоптерів та 6 БПЛА "Валькірія". Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів. Водночас багато проектів поки що не підлягають розголошенню з огляду на безпекові питання", - підсумували в організації.

Новини
Петро Порошенко
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Ту-22М3
24 серпня, 2023 четвер
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
18:32
НАЗК
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
18:18
Оновлено
F-16
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів та поповнить запаси ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ігор Танчин
Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга
18:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
17:51
ПВК Вагнер
Моравецький: ПВК Вагнера після смерті Пригожина продовжить займатися дестабілізацією країн, що межують із Білоруссю
17:50
винищувачі JAS 39 Gripen
Експрем'єрка Швеції Андерссон закликала уряд надати Україні винищувачі Gripen
17:36
Джо Байден
Байден оголосив новий пакет санкцій за депортацію українських дітей до РФ
17:32
ЗРК Patriot
Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні
17:30
Чорний ворон, 2019
На Netflix з'явився український фільм "Чорний ворон"
17:04
Євген Пригожин
Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild
16:58
Медслужбовців підозрюють у привласненні 9 млн на купівлі ліків. До схеми може бути причетний нардеп
16:56
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
16:27
Байрактар, безпілотник, Туреччина, Bayraktar
Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві
16:26
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі
16:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Економіка Росії не витримає війни. Вона дорівнює економіці Техасу
16:01
на фото: наслідки російського обстрілу, супермаркет в Кураховому
Росіяни обстріляли супермаркет в Кураховому на Донеччині: поранено трьох цивільних
16:00
Ексклюзив
Мар'яна Мамонова
Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
15:58
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
15:55
Литва прапор
Литва передала Україні військову допомогу на 40 млн євро до Дня Незалежності
15:43
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 - Зеленський
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
15:21
Угорщина
Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
15:20
Саакашвілі
Заступник спікера ВРУ закликав грузинських парламентаріїв допомогти врятувати життя ув'язненого Саакашвілі
15:09
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи
15:05
Володимир Зеленський
"Усі усвідомлюють, хто до цього причетний": Зеленський прокоментував падіння літака Пригожина
15:02
На фото: нагородження
Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"
15:02
КНДР, Північна Корея
Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник
14:59
Верховна Рада
Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД
14:45
катастрофа літака з Пригожиним
Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ
14:32
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: Втрати у боротьбі завжди будуть меншими за ті, які ми зазнаємо у покорі. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
14:23
саміт БРІКС
Необхідність реформи ООН і посилення економічної співпраці: на саміті БРІКС ухвалили підсумкову декларацію
14:23
Газпром
Прибуток російської Газпром нафти у другому кварталі впав на 43% - до $1,5 млрд
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Нам треба жити зі своєю історією
14:00
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності
13:45
Обстріл Херсонщини
РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
13:36
Glovo
"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України
12:46
H&M
Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
12:39
Ексклюзив
Батьківщина-мати
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
12:34
Оновлено
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 28 поранених
12:31
На фото: Монета "Сміливість бути. UA"
"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV