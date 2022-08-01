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Формується нова біполярна система світу: США проти Китаю, який 70 років до цього готувався, - експерт-міжнародник Краєв

1 серпня, 2022 понедiлок
19:01
Світ США та Китай

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів, що формується нова біполярна система світу, в якій Сполучені Штати Америки протистоятимуть Китайській Народній Республіці

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі формується нова біполярна система. Китай готувався до протистояння зі США 70 років - починаючи з кінця китайської революції накопичував сили. Навіть 3 роки тому на великому зʼїзді компартії сам лідер Сі Цзіньпін заявив: китайський дракон розправив крила", - зазначив Краєв.

Міжнародний експерт додав, що США недооцінювали можливість загострення протистояння з Китаєм.

"Сполучені Штати говорять, що ми повернулися до часів холодної війни, просто змінилися центри сили: тепер це не Вашингтон проти Москви, а Вашингтон проти Пекіну. А китайці кажуть: та ні, ми не поверталися, холодна війна нікуди не зникала, ви просто неправильно зрозуміли. Китайці розуміли весь час, що вони роблять, а от американці цю ситуацію недооцінювали", - зауважив Олександр Краєв.

  • 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.  11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.
  • 23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки.
  • 25 червня Китай вкотре заявив про готовність "повернути Тайвань".
  • 29 липня на офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у Weibo (китайський аналог Twitter і Facebook) на тлі заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань з'явилось повідомлення "Готуйтесь до бою!".
  • 30 липня Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base. У цей час спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прямує в літаку на острів, проти чого виступав Китай.
  • 1 серпня експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що збройна агресія між США та Китаєм малоймовірна, але цілком реальні військові сутички в стилі холодної війни.

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ядерна війна
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