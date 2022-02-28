Франція передає Україні понад 30 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жераль Дерманен.



Дерманен заявив, що це обов'язок – допомогти тим, хто тікає від війни. Тому Франція надасть 30 тонн допомоги для українських біженців у Молдові. Мова йде про намети, ліки та ковдри. Також ще 33 тонни матеріалів відправлять в Україну.

Нагадаємо, Франція прийняла рішення закрити своє небо для російських літаків.

11 лютого до України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів.

15 лютого Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.

18 лютого Естонія передала Україні снаряди для ПТРК Javelin.

23 лютого, до України прибула чергова військова допомога з Латвії та Польщі.