Франція передає Україні понад 30 тонн гуманітарної допомоги
Франція передасть Україні 33 тонни гуманітарної допомоги через вторгнення Росії
Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жераль Дерманен.
Дерманен заявив, що це обов'язок – допомогти тим, хто тікає від війни. Тому Франція надасть 30 тонн допомоги для українських біженців у Молдові. Мова йде про намети, ліки та ковдри. Також ще 33 тонни матеріалів відправлять в Україну.
- Нагадаємо, Франція прийняла рішення закрити своє небо для російських літаків.
- 11 лютого до України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів.
- 15 лютого Литва направила в Україну військових інструкторів для навчання застосуванню ракетних комплексів Stinger.
- 18 лютого Естонія передала Україні снаряди для ПТРК Javelin.
- 23 лютого, до України прибула чергова військова допомога з Латвії та Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе