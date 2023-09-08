Франція перемогла Ірландію і фактично забезпечила собі місце на Євро-2024
Ввечері четверга, 8 вересня, збірна Франції впевнено перемогла Ірландію у 5-му турі відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Франція - Ірландія закінчився впевненою перемогою французів з рахунком 2:0. Голами відзначились Орельєн Чуамені та Маркус Тюрам.
Для Франції це 5 перемога за 5 турів відбіркового раунду Євро-2024. У команди Дідьє Дешама 15 балів, у найближчих переслідувачів у групі B, Нідерландів (3 зіграні матчі) та Греції (4), лише по 6 очок. Французи фактично забезпечили собі місце на чемпіонаті Європи.
Ірландія з 3 балами йде четвертою. Гібралтар - п'ятий - 0 очок.
Євро-2024
Кваліфікація. Група B
5-й тур
7 вересня
Франція - Ірландія 2:0
Голи: Чуамені, 19, Тюрам, 48
Збірна України у кваліфікації Євро-2024
Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані.
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія.
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).
Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.
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