Франція закликала Туреччину "зробити вибір" щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, передає ЄП.

"Туреччина - важливий член Альянсу. Зі свого боку, Фінляндія і Швеція зробили історичний вибір. Присутність їх обох у НАТО буде плюсом для безпеки в Європі", - зауважила міністерка.

Колонна додала, що скандинавські країни "вжили кроків" для задоволення претензій Анкари.

"Туреччині потрібно зробити свій вибір з огляду на її обов’язки. Чи хоче вона посилити Альянс, чи вона проти нього? Що не може не привести до питання про її поведінку як члена НАТО", - заявила вона.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

29 травня стало відомо, що Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам.

8 червня Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

13 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція почала рух для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки на вступ до Альянсу.

15 червня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виклав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу вимоги, які Анкара висуває перед Фінляндією та Швеції задля розблокування їхнього вступу до Альянсу.