Франція закликала Туреччину "зробити вибір" щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна вважає, що Туреччина має чітко визначитись з своєю позицією щодо НАТО та тлі блокування вступу Швеції та Фінляндії
Про це вона заявила в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, передає ЄП.
"Туреччина - важливий член Альянсу. Зі свого боку, Фінляндія і Швеція зробили історичний вибір. Присутність їх обох у НАТО буде плюсом для безпеки в Європі", - зауважила міністерка.
Колонна додала, що скандинавські країни "вжили кроків" для задоволення претензій Анкари.
"Туреччині потрібно зробити свій вибір з огляду на її обов’язки. Чи хоче вона посилити Альянс, чи вона проти нього? Що не може не привести до питання про її поведінку як члена НАТО", - заявила вона.
- 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 29 травня стало відомо, що Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам.
- 8 червня Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
- 13 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція почала рух для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки на вступ до Альянсу.
- 15 червня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виклав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу вимоги, які Анкара висуває перед Фінляндією та Швеції задля розблокування їхнього вступу до Альянсу.
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