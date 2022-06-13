Швеція почала впроваджувати зміни в законодавство, щоб виконати вимоги Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція почала рух для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки на вступ до Альянсу
Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, повідомляє ЄП з посиланням на The Guardian.
"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала статус члена НАТО з зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.
За словами генсека, це два кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО. 7 червня парламент Данії одностайно погодив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Лише Туреччина блокує вступ країн до Альянсу. Головні умови для зняття блокування - припинити підтримку Курдистану і тих, "з ким бореться Туреччина". Турецькі ЗМІ оприлюднили список вимог Анкари для розблокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції, перемовини продовжаться після 30 червня.
- Фінляндія не планує вступати до НАТО окремо від Швеції, якщо Туреччина блокуватиме вступ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе