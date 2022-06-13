Швеція почала впроваджувати зміни в законодавство, щоб виконати вимоги Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, повідомляє ЄП з посиланням на The Guardian.

"Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала статус члена НАТО з зобов'язаннями перед союзниками", - сказав він.

За словами генсека, це два кроки для вирішення проблем, порушених Туреччиною.