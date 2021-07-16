Французький астронавт зробив світлини Місяця із незвичайного ракурсу

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.



«Я був дуже радий побачити півмісяць з цього вікна», - зазначив Песке.



За його словами, тільки одне вікно на Міжнародній космічній станції дозволяє масштабування зображення.



«Фотографування Місяця з МКС є більш складним, ніж ви думаєте», - написав астронавт.

Нагадаємо, що у Національному аерокосмічному агентстві США заявили, що у тридцятих роках цього століття Місяць посилить припливи на Землі