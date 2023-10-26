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Фрідман програв суд у Британії: мільярдеру з РФ не вдалося розблокувати рахунки та отримати дозвіл на в'їзд до країни

26 жовтня, 2023 четвер
18:37
Світ Михайло Фрідман

Михайло Фрідман програв справу про розблокування рахунків для оплати послуг за утримання особняка у Лондоні та надання дозволу на в'їзд в Британію

Про це повідомляє РІА Новости.

Фрідман подав до суду на британське Управління щодо застосування фінансових санкцій після того, як відомство відмовилося видати йому дозвіл на оплату витрат, пов'язаних з управлінням особняком Athlone House.

Бізнесмен просив дозволити витрачати 30 тисяч фунтів стерлінгів у місяць на утримання будинку, а також 1850 фунтів на оплату телефонного зв'язку, опалення та світла в особняку.

Адвокати мільярдера стверджували, що Athlone House — "унікальна нерухомість з унікальними потребами не в останню чергу через колекцію творів мистецтва". Reuters уточнює, що в особняку розміщена колекція мистецтва вартістю 44 мільйони фунтів стерлінгів.У рішенні суду також зазначається, що, попри бажання повернутися до Британії, Фрідман не зможе цього зробити через накладені на нього санкції.

На початку жовтня стало відомо, що Фрідман переїхав із Великобританії до Ізраїлю.

Після початку військового конфлікту Ізраїлю з ХАМАС Фрідман повернувся в Москву. В "Альфа-груп" підтвердили, що зараз бізнесмен перебуває в Москві і планує відвідувати Росію регулярно.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня  СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

У середині жовтня під час судового засідання у Високому суді Лондона, британська влада запропонувала мільярдеру Фрідману, який планує повернутися до Лондона, пересісти на громадський транспорт.

санкції проти Росії
Велика Британiя
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