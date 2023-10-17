Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт

Про це стало відомо у вівторок під час судового засідання у Високому суді Лондона, пише Reuters.

Влада Великої Британії заборонила мільярдеру Михайлу Фрідману витрачати тисячі фунтів на місяць на утримання його лондонського особняка, в якому знаходиться колекція творів мистецтва. Крім того, Фрідману відмовили у витратах на водія, запропонувавши користуватися громадським транспортом.

Як зазначає Reuters, під час засідання адвокати мільярдера заявили, що Фрідману потрібен дозвіл на утримання будинку, щоб його особняк Атлон-хаус, який він купив за 65 млн фунтів ($79 млн), не занепав.

Адвокати Фрідмана намагаються оскаржити рішення Управління щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI). Воно визнало, що Фрідман не може платити 30 тисяч фунтів на місяць (36 473 доларів) компанії, яка утримує особняк, оскільки її єдиний директор, помічниця Фрідмана Нігіна Заїрова, також перебуває під санкціями.

Фрідман також вимагає дозволу на оплату роботи співробітників, не пов'язаних з безпекою, у тому числі водія. Раніше йому було відмовлено в цьому на підставі того, що він може користуватися громадським транспортом.

Також мільярдеру було відмовлено в праві витрачати 1850 фунтів на місяць на системи зв'язку (телефонний зв'язок, інформаційні технології, освітлення, опалення та безпека в Атлон Хаус), оскільки Фрідман не надав доказів того, що ці витрати пов'язані із забезпеченням безпеки особняка.

В OFSI вважають, що всі ці витрати "не є необхідними, а призначені для того, щоб дозволити Фрідману продовжувати вести свій досанкційний спосіб життя".

При цьому адвокат OFSI Малкольм Бердлінг заявив, що управління дозволило Фрідману витрачати 26 000 фунтів на місяць на співробітників служби безпеки та обслуговування системи відеоспостереження.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.