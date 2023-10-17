Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт

Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт

17 жовтня, 2023 вiвторок
18:22
Економіка Михайло Фрідман

Британська влада запропонувала мільярдеру Фрідману, який планує повернутися до Лондона, пересісти на громадський транспорт

Про це стало відомо у вівторок під час судового засідання у Високому суді Лондона, пише Reuters.

Влада Великої Британії заборонила мільярдеру Михайлу Фрідману витрачати тисячі фунтів на місяць на утримання його лондонського особняка, в якому знаходиться колекція творів мистецтва. Крім того, Фрідману відмовили у витратах на водія, запропонувавши користуватися громадським транспортом.

Як зазначає Reuters, під час засідання адвокати мільярдера заявили, що Фрідману потрібен дозвіл на утримання будинку, щоб його особняк Атлон-хаус, який він купив за 65 млн фунтів ($79 млн), не занепав.

Адвокати Фрідмана намагаються оскаржити рішення Управління щодо здійснення фінансових санкцій (OFSI). Воно визнало, що Фрідман не може платити 30 тисяч фунтів на місяць (36 473 доларів) компанії, яка утримує особняк, оскільки її єдиний директор, помічниця Фрідмана Нігіна Заїрова, також перебуває під санкціями.

Фрідман також вимагає дозволу на оплату роботи співробітників, не пов'язаних з безпекою, у тому числі водія. Раніше йому було відмовлено в цьому на підставі того, що він може користуватися громадським транспортом.

Також мільярдеру було відмовлено в праві витрачати 1850 фунтів на місяць на системи зв'язку (телефонний зв'язок, інформаційні технології, освітлення, опалення та безпека в Атлон Хаус), оскільки Фрідман не надав доказів того, що ці витрати пов'язані із забезпеченням безпеки особняка.

В OFSI вважають, що всі ці витрати "не є необхідними, а призначені для того, щоб дозволити Фрідману продовжувати вести свій досанкційний спосіб життя".

При цьому адвокат OFSI Малкольм Бердлінг заявив, що управління дозволило Фрідману витрачати 26 000 фунтів на місяць на співробітників служби безпеки та обслуговування системи відеоспостереження.

Що відомо про справу Фрідмана

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс Банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

5 вересня  СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

6 жовтня СБУ заявила про арешт усіх корпоративних прав Фрідмана та його партнерів в Україні, включаючи Київстар. За матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали також підсанкційним російським олігархам Петру Авену та Андрію Косогову. Наразі всі троє підозрюваних перебувають за межами України.

Арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів. Це не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їхній господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія "Київстар" повідомила, що санкції проти російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів не впливають на роботу оператора електронних комунікацій "Київстар".

9 жовтня стало відомо, що через напад терористів ХАМАС на Ізраїль російський олігарх Михайло Фрідман залишив Ізраїль та полетів до Москви.

санкції проти Росії
Велика Британiя
Читайте також:
16 жовтня, 2023 понедiлок
НАЗК прибрало три компанії зі списків спонсорів війни
16 жовтня, 2023 понедiлок
Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 жовтня, 2023 понедiлок
Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
18:40
Ексклюзив
Софія Федина
Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад
18:34
танки Абрамс
США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams
18:20
Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
18:13
евакуація
З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців
18:01
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Королівство розбитих дзеркал
17:53
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ
17:39
Путін та Кім Чен Ин
США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії
17:26
Денис Шмигаль
Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
17:22
алмаз
НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній
17:19
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
17:13
Петр Фіала
В Україні та Ізраїлі на карту поставлено майбутнє західної цивілізації, - прем’єр Чехії
17:11
студенти відтворили події Революції на граніті
На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
17:11
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
17:04
Путін і Кім Чен Ин
Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН
17:00
Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ
17:00
Аналітика
гуманітарна допомога
Що відомо про масштаби корупції на гуманітарній допомозі, що надходить в Україну?
16:52
МЗС України
"Непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист": МЗС України оприлюднило заяву щодо ситуації на Близькому Сході
16:44
Канада
Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію
16:35
Оновлено
відео з ізраїльською заручницею
Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими
16:31
МВС РФ
У Єревані помер 37-річний заступник голови представництва МВС РФ у Вірменії
16:30
фільм "Між нами"
Вийшов офіційний трейлер українського фільму "Між нами"
16:27
Із сигналізацією та відеоспостереженням: Укрзалізниця замовила Крюківському заводу 44 нові вагони
16:18
Хезбола, Ліван
Інструктори ПВК Вагнера поїхали в Сирію тренувати бойовиків Хезболли, - ЦНС
16:04
Каховська ГЕС, підтоплення
В ООН оцінили збитки Україні від підриву греблі Каховської ГЕС у $14 млрд
16:01
OPINION
Олекса Шалайський
"Легко переконувати приручених зайців не їсти м’яса"
16:00
Єреван готовий підписати з Азербайджаном мирний договір до кінця року, - Пашинян
15:56
митрополит Луганський і Алчевський УПЦ (МП) Пантелеймон (Василь Поворознюк)
Дефіцит священників: росіяни на окупованій Луганщині відкриють центр для підготовки кліриків
15:50
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
"Подвійна гра": генерал Маломуж проаналізував позицію Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні й Ізраїлі
15:47
Софія Андрухович Фелікс Австрія
Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" видадуть у США
15:43
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Аномально великі втрати: ЗСУ під Авдіївкою знищили 118 одиниць техніки РФ, - Oryx
15:32
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
"Туди їхали всі швидкі міста": заступник голови райради про вибухи на аеродромі у Бердянську
15:28
На фото: Артоб'єкти з частин зброї та техніки
Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку
15:27
Tesla
Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина
15:14
Шведці після втрати руки поставили інноваційний протез, який з’єднується з кістками, м’язами та нервами жінки
15:07
Військовим дозволили списувати втрачене у бою майно за спрощеною процедурою
14:46
КНДР
Південна Корея звинуватила КНДР у допомозі ХАМАСу в атаках на Ізраїль
14:43
Верховна Рада
Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
14:35
Європарламент
Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки
14:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV