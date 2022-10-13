Функціонал Apple стане доступним в Windows 11 та Xbox

Про підписану угоду компанії розповіли на презентації нової продукції Microsoft.

Попередні версії Apple TV і Apple Music вже можна завантажити з магазину Microsoft Store, а їх повноцінний реліз відбудеться у 2023 році.

Внаслідок цього деякі сервіси Apple стануть доступними в софті Microsoft. Зокрема хмарну медіатеку Apple можна буде переглядати у "Фотографіях" Windows, а застосунок "Фотографії" інтегрується хмарне сховище iCloud - таким чином користувачі зможуть отримати прямий доступ до своїх медіафайлів.

Відтепер підписники сервісів Apple зможуть користуватися своїми сервісами навіть на Windows без допомоги браузера.

4 жовтня члени Європарламенту проголосували за перехід на однаковий тип зарядних роз'ємів для всіх електронних пристроїв, у тому числі для техніки Apple.

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