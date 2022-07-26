Футбол: АІК - Ворскла. Youtube-канал Еспресо транслюватиме матч наживо

В рамках марафону Еспресо покаже передматчеву студію, матч АІК - ФК "Ворскла" наживо та післяматчеву студію з футбольним експертом Сергієм Ковальцем. Ведучими студій будуть Андрій Малиновський та Олександр Ващук. Коментуватиме матч, як і в першій грі, Лев Галушко.

Переходьте на трансляцію і ставте нагадування! Не пропустіть гру!

27 липня о 20:00, ФК "Ворскла" проведе у Швеції на стадіоні "Френдз Арена" матч у відповідь проти шведського АІКа в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Першу гру полтавчани виграли з рахунком 3:2.



