Футбол: АІК - Ворскла. Youtube-канал Еспресо транслюватиме матч наживо
27 липня о 19:15 Youtube-канал Еспресо розпочне футбольний марафон до гри АІК - ФК "Ворскла". Пряму трансляцію матчу дивіться на нашому Youtube-каналі о 20:00 з україномовним коментуванням
В рамках марафону Еспресо покаже передматчеву студію, матч АІК - ФК "Ворскла" наживо та післяматчеву студію з футбольним експертом Сергієм Ковальцем. Ведучими студій будуть Андрій Малиновський та Олександр Ващук. Коментуватиме матч, як і в першій грі, Лев Галушко.
Переходьте на трансляцію і ставте нагадування! Не пропустіть гру!
27 липня о 20:00, ФК "Ворскла" проведе у Швеції на стадіоні "Френдз Арена" матч у відповідь проти шведського АІКа в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Першу гру полтавчани виграли з рахунком 3:2.
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