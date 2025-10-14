ЧС-2026: результати й розклад матчів 14 жовтня

Про це повідомляє УЄФА.

Трансляції усіх матчів відбору ЧС-2026 доступні на платформі Megogo. Ігри збірної України у вільному доступі також транслює телеканал Megogo Спорт у мережі Т2 та етері найбільших кабельних операторів.

ЧС-2026. Відбірковий турнір

14 жовтня

Група E

21:45 Іспанія – Болгарія

21:45 Туреччина – Грузія

Група F

21:45 Португалія – Угорщина

21:45 Ірландія – Вірменія

Група I

19:00 Естонія – Молдова

21:45 Італія – Ізраїль

Група K

21:45 Латвія – Англія

21:45 Андорра – Сербія

Збірна України у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Через декілька днів, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).

У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.