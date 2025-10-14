ЧС-2026: результати й розклад матчів 14 жовтня
У вівторок, 14 жовтня, закінчуються матчі 8-го туру європейського відбору на ЧС-2026: зіграють Туреччина – Грузія, Португалія – Угорщина та Італія – Ізраїль
Про це повідомляє УЄФА.
Трансляції усіх матчів відбору ЧС-2026 доступні на платформі Megogo. Ігри збірної України у вільному доступі також транслює телеканал Megogo Спорт у мережі Т2 та етері найбільших кабельних операторів.
ЧС-2026. Відбірковий турнір
14 жовтня
Група E
21:45 Іспанія – Болгарія
21:45 Туреччина – Грузія
Група F
21:45 Португалія – Угорщина
21:45 Ірландія – Вірменія
Група I
19:00 Естонія – Молдова
21:45 Італія – Ізраїль
Група K
21:45 Латвія – Англія
21:45 Андорра – Сербія
Збірна України у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.
10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Через декілька днів, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).
У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
