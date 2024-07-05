Довбик прийняв доленосне рішення щодо продовження кар'єри, - AS
Форвард "Жирони" Артем Довбик прийняв рішення залишитись в іспанському клубі
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, Артем Довбик щонайменше ще один сезон проведе у "Жироні". Українець прийняв рішення не міняти команду у літнє трансферне вікно - він хоче зіграти з каталонцями у Лізі чемпіонів, а його сімʼя щаслива у Жироні.
Довбик вже попередив агентів, щоб вони не шукали йому нову команду. Керівництво "Жирони" також в курсі ситуації. Цього літа український форвард відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико", італійського "Наполі", англійського "Вест Гема" та клубу зі Саудівської Аравії.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
- 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони". Була інформація про інтерес "Атлетико" та "Мілана".
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