Довбик прийняв доленосне рішення щодо продовження кар'єри, - AS

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Артем Довбик щонайменше ще один сезон проведе у "Жироні". Українець прийняв рішення не міняти команду у літнє трансферне вікно - він хоче зіграти з каталонцями у Лізі чемпіонів, а його сімʼя щаслива у Жироні.

Довбик вже попередив агентів, щоб вони не шукали йому нову команду. Керівництво "Жирони" також в курсі ситуації. Цього літа український форвард відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико", італійського "Наполі", англійського "Вест Гема" та клубу зі Саудівської Аравії.