"Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика
Італійський "Мілан" продовжує пошуки нового форварда
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, форвард "Челсі" Ромелу Лукаку попросив кілька днів на роздуми щодо свого майбутнього. У цей час представники "Мілана" перемкнули увагу на українського нападника Артема Довбика.
Представники "Мілана" зацікавлені у трансфері українця, але хотіли б зменшити фінансові вимоги "Жирони", яка просить за Довбика 40 млн євро.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
- 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони". Відомо про інтерес "Атлетико".
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