"Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, форвард "Челсі" Ромелу Лукаку попросив кілька днів на роздуми щодо свого майбутнього. У цей час представники "Мілана" перемкнули увагу на українського нападника Артема Довбика.

Представники "Мілана" зацікавлені у трансфері українця, але хотіли б зменшити фінансові вимоги "Жирони", яка просить за Довбика 40 млн євро.