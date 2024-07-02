Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика

"Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика

2 липня, 2024 вiвторок
18:59
Футбол Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона

Італійський "Мілан" продовжує пошуки нового форварда

Зміст

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, форвард "Челсі" Ромелу Лукаку попросив кілька днів на роздуми щодо свого майбутнього. У цей час представники "Мілана" перемкнули увагу на українського нападника Артема Довбика.

Представники "Мілана" зацікавлені у трансфері українця, але хотіли б зменшити фінансові вимоги "Жирони", яка просить за Довбика 40 млн євро.

  • Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став  найрезультативнішим футболістом чемпіонату. 
  • 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони". Відомо про інтерес "Атлетико".
Теги:
Спорт
Мілан
Артем Довбик
Футбольні трансфери
Ла Ліга
Серія А
Жирона
Читайте також:
Дмитро Лиховій
Автор Дмитро Лиховій
1 липня, 2024 понедiлок
Закон про мобілізацію починає працювати
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
зерно, зернова угода
1 липня, 2024 понедiлок
Українці разом із британцями придумали спосіб довести, що РФ продає крадене зерно: деталі
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
19:07
"Лінія активного фронту збільшилася": Сирський про ситуацію на східному фронті
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 860-го дня війни: українські літаки успішно атакували склад боєприпасів у Криму, а в російському Курську горіла військова база
18:59
Ексклюзив
БЕБ, Бюро економічної безпеки
"Депутати врахували тільки частину пропозицій бізнесу": адвокатка про закон щодо перезавантаження БЕБ
18:55
Кукурудза
Уперше за 15 років Аргентина постачатиме кукурудзу Китаю
18:54
відключення електроенергії
"Влада залякує українців, аби примусити до капітуляції": Міненерго попередило про ворожі ІПСО
18:47
Ілюстративне фото
Укрзалізниця додала потяги в напрямках з Одеси та Харкова до Києва
18:42
Оновлено
Окупанти вдарили по Нікополю 2 липня
Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти
18:28
обстріл Харків
РФ обстріляла Харків: серед поранених – двоє дітей
18:25
Ексклюзив
Україна ЄС
Євродепутатка Хюбнер вважає, що в Єврораді необхідно зібрати групу друзів України, яка б мала домінуючу роль
18:24
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни переміщують резерви з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко
18:14
Свят Михайлюк
Українець Михайлюк може перебратись з НБА в Євролігу
18:10
Дмитро Пєсков
"Обов'язки в розрізі брюссельських інтересів": Пєсков прокоментував візит Орбана до Києва
18:05
Голова Генасамблеї ООН Френсіс та спікер Верховної Ради України Стефанчук
Формула миру, ядерна безпека та зернова ініціатива: Стефанчук у Києві зустрівся з головою Генасамблеї ООН Френсісом
18:04
військовий квиток, мобілізація
Мобілізація в Україні: уряд дозволив збільшити обсяги бронювання для держслужбовців
18:04
Оновлено
Умєров з Остіном
Остін анонсував новий пакет озброєнь для України на зустрічі з Умєровим у Вашингтоні
18:03
OPINION
Сергій Фурса
Чи буде в Україні дефолт?
18:03
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 93 боєзіткнення. Ворог нарощує темпи наступу на Донеччині
17:56
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" обрав країну, місто і стадіон, де гратиме домашні матчі у Лізі чемпіонів
17:52
Huawei
Байден відкликав 8 ліцензій, які дозволяли постачати товари для китайської Huawei, - Reuters
17:50
Ексклюзив
Віктор Орбан і Сі Цзіньпін
Не факт, що Орбан прибув у Київ повідомити позицію Путіна, міг спрацювати інший канал комунікації, - голова Центру аналізу та стратегій
17:44
На фото: Джуді Денч
Акторки Джуді Денч і Шан Філліпс стали першими за 193 роки жінками-учасницями чоловічого клубу "Гаррік"
17:38
Укрзалізниця, тварини
Укрзалізниця підготувала оновлення до правил перевезення тварин у потягах: що зміниться
17:35
Ексклюзив
катер РФ "Суворовец"
ВМС: за місяць росіяни втратили близько 60 плавзасобів на півдні
17:32
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Шевченко-молодший і син Суркіса: визначився склад юнацької збірної України на Євро-2024
17:27
В Укренерго повідомили, коли 3 липня застосовуватимуть одночасно дві та три черги вимкнень електрики
17:22
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
У Новій Каховці окупанти видають жителям протерміновані сухпайки, - "Жовта стрічка"
17:14
енергетики
Ремонтна бригада ДТЕК утретє за останні 2 тижні потрапила під обстріл РФ на Донеччині
17:13
збили російський Су-25
У Грузії під час військових навчань розбився винищувач Су-25, пілот загинув
17:05
Ексклюзив
на фото ситуація на фронті
Цього літа ворог зосередиться на повній окупації Донеччини, попри втрати, - військовий експерт Селезньов
17:04
Україна отримала від Єврокомісії понад 5,8 тис. сонячних панелей для лікарень
17:04
Газпром
Російський Газпром у червні збільшив поставки газу до Європи майже на 23%, - Reuters
17:02
Окупанти
Росіяни збирають біометричні дані жителів ТОТ для посилення контролю над людьми
16:46
Санкт-Петербург
Партизани побували на будівництві підводних човнів у Санкт-Петербурзі
16:38
"Не вважаю себе зрадником": Гонковський заявив, що переїхав за кордон через погрози
16:37
Леонід Пасічник
Гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми
16:35
Ексклюзив
ДніпроГЕС
Останніми обстрілами росіяни повністю зруйнували два машинні зали Дніпрогесу, - депутатка Запорізької райради
16:31
Ентоні Блінкен
США можуть оголосити про посилення української ППО до саміту НАТО, - Блінкен
16:22
Уряд спрямував понад 2,38 млрд грн на ремонт доріг біля кордону та фронту
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:12
Ексклюзив
ЗСУ
Українська армія, мабуть, є найбільш розвиненою у Європі, - євродепутатка Хюбнер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV