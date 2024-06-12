Іспанський топ-клуб погодився заплатити 40 млн євро за Довбика
Мадридський "Атлетико" налаштований оформити трансфер українського форварда "Жирони" Артема Довбика
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "Атлетико" та "Жирона" активно ведуть перемовини щодо трансферу українського форварда Артема Довбика.
З 26-річним українцем хочуть підписати контракт до 2029 року. В угоді Артема Довбика з "Жироною" прописана сума відступних у розмірі 40 млн євро - "Атлетико" готовий виплатити ці гроші.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
- 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони". Відомо про інтерес "Мілана" до українця.
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