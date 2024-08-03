Довбик зіграв перший матч за "Рому"
У суботу, 3 серпня, український форвард Артем Довбик провів перший матч у складі італійської "Роми"
Про це повідомила пресслужба "Роми".
Артем Довбик зʼявився на полі у другому таймі товариського матчу між італійською "Ромою" та грецьким "Олімпіакосом". Зустріч закінчилась внічию (1:1).
Для українця це дебютна поява у футболці "Роми". Цікаво, що за "Олімпіакос" грає конкурент Артема Довбика у збірній України Роман Яремчук. Проте нападник провів весь матч у запасі.
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6 серпня на "Рому" чекає товариський матч з "Ковентрі", а 10 серпня італійці зустрінуться з "Евертоном", за який грає Віталій Миколенко.
Сезон Серії А стартує для "Роми" 18 серпня. У суперниках "Кальярі".
- У пʼятницю, 2 серпня, італійська "Рома" оголосила про трансфер українського форварда Артема Довбика.
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