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Головна Футбол Довбик зіграв перший матч за "Рому"

Довбик зіграв перший матч за "Рому"

Влад Дідусь
3 серпня, 2024 субота
20:51
Футбол Артем Довбик, "Рома"

У суботу, 3 серпня, український форвард Артем Довбик провів перший матч у складі італійської "Роми"

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Про це повідомила пресслужба "Роми".

Артем Довбик зʼявився на полі у другому таймі товариського матчу між італійською "Ромою" та грецьким "Олімпіакосом". Зустріч закінчилась внічию (1:1).

Для українця це дебютна поява у футболці "Роми". Цікаво, що за "Олімпіакос" грає конкурент Артема Довбика у збірній України Роман Яремчук. Проте нападник провів весь матч у запасі.

Читайте також: Перший український гладіатор. Що чекає на Артема Довбика у "Ромі"

6 серпня на "Рому" чекає товариський матч з "Ковентрі", а 10 серпня італійці зустрінуться з "Евертоном", за який грає Віталій Миколенко.

Сезон Серії А стартує для "Роми" 18 серпня. У суперниках "Кальярі".

  • У пʼятницю, 2 серпня, італійська "Рома" оголосила про трансфер українського форварда Артема Довбика.
Теги:
Спорт
Збірна України
Роман Яремчук
Артем Довбик
Серія А
Рома
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