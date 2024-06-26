"Ми це Євро програли у першому матчі": Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

За словами Сергія Реброва, збірна України реагує на помилки, які зробила на Євро-2024.

"На душі - що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин. Ми розібрали цю гру. Я дійсно бачу, що гравці реагують. Кожна команда іноді робить помилки. Ми не потрапили у плей-офф, бо ми втратили важливі очки, і не тільки очки, а й голи", – сказав головний тренер збірної України.

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.

Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.