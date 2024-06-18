"Ми все читаємо і всіх почули": Конопля вибачився і попросив підтримати збірну перед матчем Україна - Словаччина

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Instagram Юхима Коноплі.

"За таку гру і такий результат ми повинні вибачитися перед вболівальниками. Провальний день для нас. Важко, але в наступних двох матчах нам треба стрибнути вище голови", - написав Юхим Конопля.

Правий захисник збірної України подякував за критику.

"Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її. Але ми вже готуємося до наступного матчу, тож прохання підтримати збірну і кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка", – заявив Конопля.

WhoScored нагородив Юхима Коноплю оцінкою 5,3 за матч збірної України проти Румунії (0:3).

Євро-2024: турнірна таблиця групи E перед 2-м туром





Фото: uefa.com

У 2-му турі Євро-2024 21 червня словаки зіграють з українцями, а бельгійці 22 червня зустрічатимуться з румунами.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.