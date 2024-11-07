Перемога "Шахтаря", розгром сербів від "Барселони". Результати всіх матчів Ліги чемпіонів за 6 листопада

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

4-й тур

6 листопада

"Брюгге" (Бельгія) - "Астон Вілла" (Англія) 1:0

Гол: Ванакен, 52 (пен.)

"Шахтар" (Україна) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 - Імері, 27

"Інтер" (Італія) - "Арсенал" (Англія) 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен.)

"Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія) 1:0

Гол: Мусіала, 67

ПСЖ (Франція) - "Атлетико" (Іспанія) 1:2

Голи: Заїр-Емері, 14 - Моліна, 18, Корреа, 90+4

"Спарта" (Прага, Чехія) - "Брест" (Франція) 1:2

Голи: Олатунджі, 90+2 - Фернандеш, 37, Кайрінеш, 80 (авт.)

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Зальцбург" (Австрія) 1:3

фГоли: Мусса, 81 - Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Барселона" (Іспанія) 2:5

Голи: Сілас, 27, Мілсон, 84 - Мартінес, 13, Левандовські, 43, 53, Рафінья, 55, Лопес, 76

"Штутгарт" (Німеччина) - "Аталанта" (Італія) 0:2

Голи: Лукман, 51, Дзаньоло, 88

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

Матч проти "Янг Бойза" (2:1) у 4-му турі є першим переможним для "Шахтаря" в оновленому форматі Ліги чемпіонів.

У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".