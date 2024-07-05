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Ребров розсекретив, що робив на зустрічі Зеленського та Орбана

5 липня, 2024 п'ятниця
00:56
Футбол Сергій Ребров

Віцепрезидент УАФ та головний тренер збірної Сергій Ребров пояснив, чому його запросили на зустріч Володимира Зеленського та угорського премʼєра Віктора Орбана

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Мене запросили в ОП, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо. Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та "Ференцварошу", - зізнався Сергій Ребров.

За словами головного тренера збірної України, він познайомився з Орбаном під час своєї роботи в угорському "Ференцвароші". Ребров наголошує, що він намагається робити все, щоб допомогти нашій країні.

Візит Віктора Орбана до Києва

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.

Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".

Орбан під час зустрічі зі Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.

Після зустрічі Віктор Орбан поділився роликом у TikTok, де можна побачити частину його розмови зі Сергієм Ребровим.

Теги:
Спорт
Україна
політика
Збірна України
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
УАФ
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