Ребров розсекретив, що робив на зустрічі Зеленського та Орбана

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Мене запросили в ОП, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо. Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та "Ференцварошу", - зізнався Сергій Ребров.

За словами головного тренера збірної України, він познайомився з Орбаном під час своєї роботи в угорському "Ференцвароші". Ребров наголошує, що він намагається робити все, щоб допомогти нашій країні.

Візит Віктора Орбана до Києва

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.

Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".

Орбан під час зустрічі зі Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.

Після зустрічі Віктор Орбан поділився роликом у TikTok, де можна побачити частину його розмови зі Сергієм Ребровим.