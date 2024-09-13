Роналду першим у світі зібрав 1 млрд підписників у соцмережах
Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, яка сукупно зібрала 1 млрд підписників у соціальних мережах
Про це Роналду написав у Instagram.
"Ми створили історію — 1 мільярд підписників! Це більше, ніж просто цифра - це свідчення нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри і за її межами. Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що ви є частиною мого життя. Найкраще попереду, і ми будемо продовжувати штовхатися, перемагати та творити історію разом", - написав Роналду.
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Наразі у 39-річного португальця 639 млн підписників в instagram, 170 млн – у facebook та 113 млн у мережі Х.
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5 вересня в 1-му турі Ліги націй Кріштіану Роналду забив 900-й гол у кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію.
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