Роналду першим у світі зібрав 1 млрд підписників у соцмережах

Про це Роналду написав у Instagram.

"Ми створили історію — 1 мільярд підписників! Це більше, ніж просто цифра - це свідчення нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри і за її межами. Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що ви є частиною мого життя. Найкраще попереду, і ми будемо продовжувати штовхатися, перемагати та творити історію разом", - написав Роналду.

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Наразі у 39-річного португальця 639 млн підписників в instagram, 170 млн – у facebook та 113 млн у мережі Х.