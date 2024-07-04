Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024
Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що збірна України впоралася із соціальним завданням на Євро-2024, але не досягла спортивної мети
Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Corriere Della Serra.
За його словами, на Євро-2024 перед збірною України стояло два завдання - соціальне та спортивне, з яким вона не впоралася.
"Спортивне полягало в тому, щоб вийти зі групи та добре зіграти. Команда помилилася в першому матчі з Румунією, потім добре відреагувала та перемогла Словаччину і зіграла внічию з Бельгією. Цього виявилося недостатньо, навіть попри те, що ми вибули через гіршу різницю м'ячів. Ми не мали права на помилку", - констатував Шевченко.
Він додав, що Україні було під силу вийти до плей-офф і він розчарований виступом команди.
"Є гіркота, тому що група була нам під силу і я очікував більшого. Але ми обрали неправильний підхід. Я не знаю, що трапилося з Румунією, але реальність така, що футболістів не було в грі", - додав президент Української асоціації футболу.
Водночас він зауважив, що команді вдалося нагадати світу про те, що в Україні триває війна.
"Ми хотіли показати реальність, в якій живемо, і нам це вдалося. Ми привезли до Німеччини інтерактивну інсталяцію знищеного російськими ракетами стадіону "Сонячний" у Харкові. На сьогодні 500 спортивних об'єктів були пошкоджені або знищені в результаті атак, у тому числі 77 стадіонів. І гучні імена національної збірної розповідали про свої зруйновані міста", - зазначив Шевченко.
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.
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