В Іспанії розсекретили зарплату Луніна після підписання нового контракту з "Реалом"
Зарплата українського воротаря Андрія Луніна в мадридському "Реалі" виросла майже вдвічі
Про це повідомляє DefensaCentral.
За старим контрактом Андрій Лунін заробляв 2,5 млн євро на рік, а тепер зарплата українського воротаря - 4,5 млн. Цікаво, що вдвічі менше, ніж отримує основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа (9 млн євро).
25-річний Лунін переїхав до Мадрида у 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів в іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.
- 4 вересня Андрія Луніна номінували на звання найкращого голкіпера 2024 року.
- 13 вересня Лунін та "Реал" домовилися про продовження угоди до 30 червня 2030 року.
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