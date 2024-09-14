В Іспанії розсекретили зарплату Луніна після підписання нового контракту з "Реалом"

Про це повідомляє DefensaCentral.

За старим контрактом Андрій Лунін заробляв 2,5 млн євро на рік, а тепер зарплата українського воротаря - 4,5 млн. Цікаво, що вдвічі менше, ніж отримує основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа (9 млн євро).

25-річний Лунін переїхав до Мадрида у 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів в іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.