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"Вони думають, що телефони, TikTok та Instagram навчать їх хорошого": Роналду розкритикував нинішнє покоління

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
23:54
Футбол Кріштіану Роналду, Євро-2024

Нападник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зізнався, що не бачить себе тренером після завершення ігрової карʼєри

Зміст

Про це пише DailyMail.

"Мені буде складно стати тренером, тому що я не маю ентузіазму щодо нинішнього покоління. Це складно, особливо у футболі. Вони не навчаються на нашому досвіді. Вони думають, що телефони, TikTok та Instagram навчать їх хорошого", - каже Кріштіану Роналду.

За словами португальського футболіста, після завершення ігрової карʼєри він буде розвивати свій бізнес.

"У мене є інші турботи, інша частина мого життя – бізнес, який мене надихає. Для мене це буде викликом, я вивчу сфери, про які я не знаю. Буду більше залучений до свого бізнесу. Думаю, все буде гаразд", – сказав Роналду.

Кріштіану Роналду в новому сезоні збив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. 

Теги:
Спорт
Кріштіану Роналду
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