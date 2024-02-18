Яремчук не допоміг "Валенсії" перемогти "Севілью" у Ла Лізі

Читайте також:

Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський

Хусити в Червоному морі завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою

У Росії невідомі пошкодили шість КАМАЗів, які прямували на війну в Україні, - росЗМІ