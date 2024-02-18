Яремчук не допоміг "Валенсії" перемогти "Севілью" у Ла Лізі
У 25-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" зіграла внічию проти "Севільї"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Валенсія" - "Севілья" завершився внічию з рахунком 0:0. Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі господарів, Flashscore визнав форварда найгіршим гравцем поєдинку (оцінка - 6,1).
У турнірній таблиці Ла Ліги "Валенсія" з 36 балами займає восьму позицію. "Севілья" йде чотирнадцятою - 24 пункти.
Ла Ліга
25-й тур
18 лютого
"Валенсія" - "Севілья" 0:0
- 10 лютого у 24-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" розгромно переміг "Жирону".
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