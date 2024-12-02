Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ

Про це заявив журналіст Віктор Вацко на каналі Вацко on air в YouTube.

За його інформацією, Степанова планують заграти за збірну Німеччини.

"Кілька пов’язаних з українським футболом, але не пов’язаних один з одним людей підтвердили мені інформацію, що Степанова дійсно хочуть заграти за збірну Німеччини. І що там це серйозно", - сказав Вацко.

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26 листопада Артем Степанов дебютував в Лізі чемпіонів у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.

Для 17-річного форварда це був дебют в основній команді. У нинішньому сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.