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Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ

Дмитро Марценишин
2 грудня, 2024 понедiлок
19:15
Футбол Артем Степанов, Баєр

У Німеччині хочуть дати громадянство 17-річному українському форварду Артему Степанову, який дебютував за "Баєр" в Лізі чемпіонів

Зміст

Про це заявив журналіст Віктор Вацко на каналі Вацко on air в YouTube. 

За його інформацією, Степанова планують заграти за збірну Німеччини. 

"Кілька пов’язаних з українським футболом, але не пов’язаних один з одним людей підтвердили мені інформацію, що Степанова дійсно хочуть заграти за збірну Німеччини. І що там це серйозно", - сказав Вацко.

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26 листопада Артем Степанов дебютував в Лізі чемпіонів у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.

Для 17-річного форварда це був дебют в основній команді. У нинішньому сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

 

Теги:
Новини
Спорт
Ліга чемпіонів
Байєр
Бундесліга
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