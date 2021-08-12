Футболіст Яремчук відмовився балакати російською зі журналістом з РФ

Про це повідомив спортивний журналіст Максим Алланазаров у своєму Telegram-каналі.



Яремчук не хотів балакати зі журналістом російською мовою на камеру.

"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене виводити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - розповів журналіст з РФ.



У другому матчі третього кваліфікаційному раунді ЛЧ "Бенфіка" перемогла "Спартак" з рахунком 2:0 (перший матч - 2:0). На 92-й хвилині після удару українця Романа Яремчука м'яч залетів у ворота росіян. Щоправда через рикошет м'яч записали, як автогол.



Це була перша поява нападника на полі за лісабонський топ-клуб. Яремчук з'явився в грі на 64-й хвилині.



