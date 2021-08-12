Футболіст Яремчук відмовився балакати російською зі журналістом з РФ
Форвард збірної України Роман Яремчук відмовився спілкуватись російською мовою зі журналістом з РФ
Про це повідомив спортивний журналіст Максим Алланазаров у своєму Telegram-каналі.
Яремчук не хотів балакати зі журналістом російською мовою на камеру.
"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене виводити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - розповів журналіст з РФ.
У другому матчі третього кваліфікаційному раунді ЛЧ "Бенфіка" перемогла "Спартак" з рахунком 2:0 (перший матч - 2:0). На 92-й хвилині після удару українця Романа Яремчука м'яч залетів у ворота росіян. Щоправда через рикошет м'яч записали, як автогол.
Це була перша поява нападника на полі за лісабонський топ-клуб. Яремчук з'явився в грі на 64-й хвилині.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 11 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук допоміг забити м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку".
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