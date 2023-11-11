"Ганьбить всю нашу націю": голова угорської громади Києва Томпа про дії Орбана
Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів, що неодноразово писав звіти до Венеціанської комісії про те, що в Україні ніколи не було й немає жодних порушень стосовно угорської меншини
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми - громадяни України. Я вважаю себе громадянином України, а точніше українцем угорської національності. Нашій громаді дуже соромно за дії таких невігласів, як Орбан. Його дії ганьблять всю нашу націю й історію. Ми одностайно підтримуємо Україну. Ми маємо угорське походження, однак живемо й працюємо ми в Україні. Хочу наголосити на тому, що ми маємо всі права. Тому, щоб там не говорив Сійярто та Орбан, ми захищені й вільно себе почуваємо в Україні", - розповів Томпа.
Голова угорської громади наголосив, що права угорської меншини в Україні не порушуються і ніколи не порушувались.
"Я вже неодноразово писав звіти до Венеціанської комісії про те, що в Україні ніколи не було й немає жодних порушень стосовно угорської меншини. Я розмовляю угорською тоді, коли я хочу. Я спілкуюсь зі своїм сином виключно угорською мовою і ніхто мені цього не забороняє. Теж саме стосується книг. Я читаю виключно угорські книги й це також не заборонено", - додав він.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС.
- Також Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї у жовтні.
- Видання Politico повідомило, що Орбан та Фіцо блокували 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС.
- 9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що в ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини.
- 10 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 листопада заявив, що Євросоюз не має розпочинати переговори з Україною щодо членства. Це позиція його країни
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