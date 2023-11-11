"Ганьбить всю нашу націю": голова угорської громади Києва Томпа про дії Орбана

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Ми - громадяни України. Я вважаю себе громадянином України, а точніше українцем угорської національності. Нашій громаді дуже соромно за дії таких невігласів, як Орбан. Його дії ганьблять всю нашу націю й історію. Ми одностайно підтримуємо Україну. Ми маємо угорське походження, однак живемо й працюємо ми в Україні. Хочу наголосити на тому, що ми маємо всі права. Тому, щоб там не говорив Сійярто та Орбан, ми захищені й вільно себе почуваємо в Україні", - розповів Томпа.

Голова угорської громади наголосив, що права угорської меншини в Україні не порушуються і ніколи не порушувались.

"Я вже неодноразово писав звіти до Венеціанської комісії про те, що в Україні ніколи не було й немає жодних порушень стосовно угорської меншини. Я розмовляю угорською тоді, коли я хочу. Я спілкуюсь зі своїм сином виключно угорською мовою і ніхто мені цього не забороняє. Теж саме стосується книг. Я читаю виключно угорські книги й це також не заборонено", - додав він.