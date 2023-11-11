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"Ганьбить всю нашу націю": голова угорської громади Києва Томпа про дії Орбана

11 листопада, 2023 субота
10:34
Світ Віктор Орбан

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів, що неодноразово писав звіти до Венеціанської комісії про те, що в Україні ніколи не було й немає жодних порушень стосовно угорської меншини

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"


"Ми - громадяни України. Я вважаю себе громадянином України, а точніше українцем угорської національності. Нашій громаді дуже соромно за дії таких невігласів, як Орбан. Його дії ганьблять всю нашу націю й історію. Ми одностайно підтримуємо Україну. Ми маємо угорське походження, однак живемо й працюємо ми в Україні. Хочу наголосити на тому, що ми маємо всі права. Тому, щоб там не говорив Сійярто та Орбан, ми захищені й вільно себе почуваємо в Україні", - розповів Томпа.

Голова угорської громади наголосив, що права угорської меншини в Україні не порушуються і ніколи не порушувались.

"Я вже неодноразово писав звіти до Венеціанської комісії про те, що в Україні ніколи не було й немає жодних порушень стосовно угорської меншини. Я розмовляю угорською тоді, коли я хочу. Я спілкуюсь зі своїм сином виключно угорською мовою і ніхто мені цього не забороняє. Теж саме стосується книг. Я читаю виключно угорські книги й це також не заборонено", - додав він.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС.
  • Також Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї у жовтні.
  • Видання Politico повідомило, що Орбан та Фіцо блокували 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС.
  • 9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що в ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини.
  • 10 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 листопада заявив, що Євросоюз не має розпочинати переговори з Україною щодо членства. Це позиція його країни
Україна
ЄС
євроінтеграція
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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