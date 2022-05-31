Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

Росіяни посилаються на те, що датська Orsted та британська Shell Energy Europe Limited не погодились на виконання указу Путіна щодо оплати за газ в рублях.

"Станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) Газпром експорт не отримав від Orsted платіж за постачання газу у квітні. У зв'язку з цим Газпром експорт повідомив про зупинку постачання газу з 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Аналогічна ситуація з Shell Energy Europe. Компанія закупала російський газ для Німеччини.

Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.

31 травня Газпром припинив постачання газу до Нідерландів через відмову платити за енергоносії рублями.