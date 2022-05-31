Газпром 1 червня зупиняє поставки газу до Данії та одному із покупців в Німеччині
Росія зупиняє поставки свого газу до Данії та компанії Shell Energy Europe Limited в Німеччині з 1 червня
Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.
Росіяни посилаються на те, що датська Orsted та британська Shell Energy Europe Limited не погодились на виконання указу Путіна щодо оплати за газ в рублях.
"Станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) Газпром експорт не отримав від Orsted платіж за постачання газу у квітні. У зв'язку з цим Газпром експорт повідомив про зупинку постачання газу з 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Аналогічна ситуація з Shell Energy Europe. Компанія закупала російський газ для Німеччини.
- Газпром 27 квітня повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.
- 21 травня російська компанія Газпром припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити за паливо рублями.
- 31 травня Газпром припинив постачання газу до Нідерландів через відмову платити за енергоносії рублями.
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