Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак РФ світло вимикають превентивно
Під час масованих ракетних атак на українську енергосистему можливі перепади напруги, аби запобігти цьому, світло вимикають превентивно
Про це гендиректор Yasno Сергій Коваленко написав на фейсбуці.
Він пояснив, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Зокрема превентивні відключення енергії можуть уберегти від перепадів напруги та пошкодження енергосистеми.
"Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання. Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене. Саме тому нас завчасно відключають під час атак. Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту", - ствердив Сергій Коваленко.
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