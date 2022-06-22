Генерал бундесверу пояснив, чому провалився наступ РФ на Київ
Генерал бундесверу у відставці Удо Ойліг заявив, що Росія зазнала поразки у битві за Київ через проблеми з плануванням, логістикою та командуванням
Про це повідомляє DW.
"Всіх здивувало, що Росія, розв'язавши війну, не змогла за кілька днів провести свою так звану "спецоперацію". І таким чином розкрилися суттєві недоліки російської армії – від планування до командування та логістики. Схоже, що все їхнє забезпечення дійсно не було розраховане на триваліший проміжок часу. Це означає, що російська армія спочатку, я сказав би, майже недбало розраховувала досягти своїх військових цілей лише обмеженими ресурсами і без особливого опору", - сказав Ойліг.
Він також вказав на проблеми з командуванням російської армії на нижчому рівні.
"Але цього не сталося – навпаки, українська армія досить успішно відбила напад росіян, особливо на Півночі України. І це, безумовно, вказує на проблеми в командуванні російської армії і навіть на нижчих рівнях. Такого висновку можна дійти ще й на тій підставі, що генералів відправляли на фронт, мабуть, просто для керівництва на місці, так би мовити, для зміцнення бойового духу", - зазначив Ойліг.
Водночас він зауважив, що росіяни роблять із невдач висновки.
"Слабкі сторони компенсуються закріпленням на Донбасі, формуванням кращого командування, прийняттям більш вірних тактичних рішень - усе це дає можливість згладити певну невдачу на початку війни. Тобто, вони концентрують свої сили на Сході та Півдні для, скажімо так, більшої ефективності у тактичному та оперативному відношенні", - розповів Ойліг.
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