Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

Він вважає, що очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем окупантів в Україні тому, що Сергій Суровікін нічим не відзначився. Лише зараз ідуть бої за Соледар, залишити Херсон було колективним рішенням. На думку Марка Фейгіна, більше нема кого ставити на цю посаду.

"Друга причина: вони розраховують виграти, а не програти - це ми йдемо від того, що вони приречені, а вони переконані, що цей великий наступ дасть результат, не 100%, але такий, з яким можна йти на переговори, чи подібний. І по-третє: а чому би нам не розглянути це з тієї точки зору, що генералітет бере реванш і над Путіним, не лише над Пригожиним. З тим, щоб ставити йому умови: знаєш, друзяко, корпорація вирішила так, ми все ж таки маємо довести до кінця. До якого? Ми не можемо гарантувати тобі перемоги в цій війні, але руйнувати армію - який у цьому сенс? Ми її просто можемо втратити в спробі захопити Україну. І без того мобілізація - це величезне напруження сил, яке може дати результат, а може й не дати. А що далі?" - наголосив політик.

За його словами, незрозуміло, як поводитиметься в цій ситуації президент РФ Володимир Путін, адже він не може дуже ризикувати й розстрілювати генералів, які тісно пов’язані між собою. Так, Валерій Герасимов майже 15 років формував Генштаб ЗС Росії, а Сергій Шойгу очолював Міноборони.

"Можливо, настав момент, коли вони, мабуть, прийшли й запропонували план, яким відновлюють ієрархію, дисципліну й порядок з відсутністю публічного зневажання керівництва, що мало місце, тобто ставлять усе на свої місця. І Путін, хоче чи не хоче, мусить із цим погодитися. Йому це, можливо, і не подобається, але йому доводиться враховувати бажання армії. Навіть якщо це буде неуспішний загальний наступ, з півночі, наприклад, чи на Харків з Бєлгорода, то армія не дозволить так собою маніпулювати, жонглювати в будь-який бік. Може ж бути й так, що армії жити далі, Путін сьогодні є, завтра нема, а армія залишається як інституція. І тому, можливо, вони взяли на себе і відповідальність, і своє право", - зазначив Марк Фейгін.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України.

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків.

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