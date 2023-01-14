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Генералітет РФ бере реванш над Путіним, - Фейгін

14 січня, 2023 субота
14:56
Світ Марк Фейгін

Генералітет Росії бере реванш над президентом РФ Володимиром Путіним, щоб висувати йому умову довести війну до кінця

Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

Він вважає, що очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем окупантів в Україні тому, що Сергій Суровікін нічим не відзначився. Лише зараз ідуть бої за Соледар, залишити Херсон було колективним рішенням. На думку Марка Фейгіна, більше нема кого ставити на цю посаду.

"Друга причина: вони розраховують виграти, а не програти - це ми йдемо від того, що вони приречені, а вони переконані, що цей великий наступ дасть результат, не 100%, але такий, з яким можна йти на переговори, чи подібний. І по-третє: а чому би нам не розглянути це з тієї точки зору, що генералітет бере реванш і над Путіним, не лише над Пригожиним. З тим, щоб ставити йому умови: знаєш, друзяко, корпорація вирішила так, ми все ж таки маємо довести до кінця. До якого? Ми не можемо гарантувати тобі перемоги в цій війні, але руйнувати армію - який у цьому сенс? Ми її просто можемо втратити в спробі захопити Україну. І без того мобілізація - це величезне напруження сил, яке може дати результат, а може й не дати. А що далі?" - наголосив політик.

За його словами, незрозуміло, як поводитиметься в цій ситуації президент РФ Володимир Путін, адже він не може дуже ризикувати й розстрілювати генералів, які тісно пов’язані між собою. Так, Валерій Герасимов майже 15 років формував Генштаб ЗС Росії, а Сергій Шойгу очолював Міноборони.

"Можливо, настав момент, коли вони, мабуть, прийшли й запропонували план, яким відновлюють ієрархію, дисципліну й порядок з відсутністю публічного зневажання керівництва, що мало місце, тобто ставлять усе на свої місця. І Путін, хоче чи не хоче, мусить із цим погодитися. Йому це, можливо, і не подобається, але йому доводиться враховувати бажання армії. Навіть якщо це буде неуспішний загальний наступ, з півночі, наприклад, чи на Харків з Бєлгорода, то армія не дозволить так собою маніпулювати, жонглювати в будь-який бік. Може ж бути й так, що армії жити далі, Путін сьогодні є, завтра нема, а армія залишається як інституція. І тому, можливо, вони взяли на себе і відповідальність, і своє право", - зазначив Марк Фейгін.

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Володимир Путін
Херсон
війна з Росією
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
Військові новини
Соледар
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