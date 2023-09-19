Генпрокурори дев’яти штатів США підтримали заборону TikTok

Про це інформує Reuters.

Генеральні прокурори штату на чолі з Вірджинією, включаючи Джорджію, Аляску, Юту, Індіану, Небраску, Айову, Кентуккі та Південну Дакоту, заявили, що позови від TikTok та користувачів слід відхилити.

"TikTok навмисно бере участь в оманливій бізнес-практиці, яка спонукає осіб ділитися конфіденційною особистою інформацією, до якої може легко отримати доступ Комуністична партія Китаю, а також тому, що платформа шкодить дітям у Монтані", - йдеться у заяві генпрокурорів.

Застосунок, який належить китайському гіганту ByteDance, не прокоментував це і намагається зупинити заборону в США. Він стверджує, що це порушує права компанії та користувачів на свободу висловлювання за Першою поправкою.

Судове слухання за клопотанням TikTok про тимчасову заборону заплановано на 12 жовтня.

Штати кажуть, що TikTok, яким користуються понад 150 мільйонів американців, стикається з посиленням тиску американських законотворців на заборону додатка через стурбованість можливим втручанням китайського уряду. Спроби прийняти закон, який дав би адміністрації Байдена більше повноважень щодо TikTok, не мали успіху.

Що відомо про заборону TikTok у США та ЄС

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати соцмережу на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком.

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив соцмережу на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.

21 серпня стало відомо, що Сомалійський уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі.