Генсек ООН заявив, що продовжить закликати до припинення вогню в Газі, після того, як США наклали вето на запропоновану вимогу

Про це повідомляє Reuters.

Гутерріш виступав на конференції Дохійського форуму в той час, як Вашингтон у п'ятницю наклав вето на запропоновану Радою Безпеки ООН вимогу негайного гуманітарного припинення вогню у війні між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

"Я закликав Раду Безпеки натиснути, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, і повторив свій заклик до оголошення гуманітарного перемир'я, - заявив Гутерріш. - На жаль, Рада Безпеки не змогла цього зробити, але це не робить його менш необхідним".

"Я не здамся", - додав Гутерріш.

Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що Доха продовжуватиме тиснути на Ізраїль і ХАМАС для досягнення перемир'я, попри "зменшення" шансів.

Катар, де проживає кілька політичних лідерів ХАМАС, очолює переговори між угрупованням і Ізраїлем. Шейх Мохаммед заявив, що заручники були звільнені з Гази завдяки переговорам, а не військовим діям Ізраїлю.

Голова БАПОР, агентства ООН з надання допомоги палестинцям, заявив, що дегуманізація палестинців дозволила міжнародному співтовариству терпіти безперервні напади Ізраїлю на Газу.

"Немає сумнівів, що гуманітарне припинення вогню необхідне, якщо ми хочемо покласти край пеклу на землі прямо зараз в Газі", - зазначив очільник БАПОР Філіп Лаццаріні.