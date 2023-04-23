Гіршого слова за "росіяни" зараз немає, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба
Ексуповноважений президента України з прав дитини, засновник Фонду "Save Ukraine" Микола Кулеба вважає, що росіяни мають завдання знищити українську ідентичність
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни мають варварську ідеологію, яка все знищує. Завданням росіян є знищити дітей, дорослих, будь-яку українську ідентичність. Якщо дитина зростає в Україні, то краще вони її вб'ють, ніж дозволять дитині вирости й стати українцем. Нам потрібно звикнути до правильного розуміння поняття "росіяни", "Росія". Ми часто називаємо їх "фашистами", "орками", але потрібно називати речі своїми іменами - це "росіяни", і гірше цього слова ми вже не придумаємо", - наголосив Кулеба.
Ексуповноважений президента України з прав дитини також додав, що росіяни прийшли вбивати, ґвалтувати та знищувати нас, для них немає нічого святого.
"Вони знищували нас останні 100 років, і це зараз продовжується. Але українське ДНК проростає та продовжує працювати. Росіяни дійшли вже до краю, що треба знищувати нас під корінь", - зазначив Кулеба.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найогидніший російський злочин - це примусова депортація українських дітей, може йтися про десятки тисяч.
- Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової та попросила надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях і депортовані до РФ.
- 1 березня юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала на свою територію понад 1,5 млн українських дітей.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що РФ намагається розв'язати головну проблему - демографічну, вивозячи українців у найвіддаленіші свої регіони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе