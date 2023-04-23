Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни мають варварську ідеологію, яка все знищує. Завданням росіян є знищити дітей, дорослих, будь-яку українську ідентичність. Якщо дитина зростає в Україні, то краще вони її вб'ють, ніж дозволять дитині вирости й стати українцем. Нам потрібно звикнути до правильного розуміння поняття "росіяни", "Росія". Ми часто називаємо їх "фашистами", "орками", але потрібно називати речі своїми іменами - це "росіяни", і гірше цього слова ми вже не придумаємо", - наголосив Кулеба.

Ексуповноважений президента України з прав дитини також додав, що росіяни прийшли вбивати, ґвалтувати та знищувати нас, для них немає нічого святого.

"Вони знищували нас останні 100 років, і це зараз продовжується. Але українське ДНК проростає та продовжує працювати. Росіяни дійшли вже до краю, що треба знищувати нас під корінь", - зазначив Кулеба.